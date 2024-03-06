وفاة الفنان المغربي محمد بنعبد الله الجندي

أعلن في المغرب، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وفاة الفنان المراكشي محمد بنعبد الله الجندي، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة في العمل الفني.

وكان للفنان الراحل تجارب واسعة في المسرح والسينما المغربية، وينتمي إلى أسرة فنية عريقة في المغرب.

واعتبر فنانون مغاربة وفاة الجندي خسارة للساحة الفنية، مؤكدين أنه من الوجوه الفنية التي أغنت الساحة المغربية بعفوية وأدوار مؤثرة.

ويعتبر الجندي من أبرز الوجوه الفنية على الساحة المغربية، وشارك قبل رحيله، في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية التي تركت بصمة لدى المتلقي المغربي.