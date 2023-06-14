الـ 14 من يناير.. هل يصبح عطلة السنة الأمازيغية في المغرب؟

رجَّح العديد من الناشطين الأمازيغيين أن يكون الـ14 من يناير التاريخ المتفق عليه، مطلعًا للسنة الأمازيغية، التي سيتم إعلانها عطلة رسمية في المغرب.

وكانت الحكومة التي أقرت، قبل نحو شهر، اعتماد رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية في المملكة، طلبت مشورة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتحديد بداية السنة المعنية.

ويأتي ترجيح الـ 14 من يناير كيوم رسمي للأمازيغيين بعد دراسات أشارت إلى أنه يشكل مطلع السنة الفلاحية.