الـ 14 من يناير.. هل يصبح عطلة السنة الأمازيغية في المغرب؟
رجَّح العديد من الناشطين الأمازيغيين أن يكون الـ14 من يناير التاريخ المتفق عليه، مطلعًا للسنة الأمازيغية، التي سيتم إعلانها عطلة رسمية في المغرب.
وكانت الحكومة التي أقرت، قبل نحو شهر، اعتماد رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية في المملكة، طلبت مشورة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتحديد بداية السنة المعنية.
ويأتي ترجيح الـ 14 من يناير كيوم رسمي للأمازيغيين بعد دراسات أشارت إلى أنه يشكل مطلع السنة الفلاحية.
مصداقية تاريخية
ويقول الناشط الأمازيغي، لحسن باكريم، في تصريحات لموقع "هسبرس" المحلي، إن "المؤشرات ليس متفقًا عليها كليًّا، لكنها صارت معتمدة، ومنها تقويمات بوعياد التي كانت تتضمن تقويمًا ميلاديًّا وهجريًّا وفلاحيًّا، وكانت دائمًا بداية السنة الفلاحية تصادف الـ14 من يناير؛ وهذا مؤشر تاريخيّ معتمد منذ الاستقلال ومبني بشكل حائز على مصداقية تاريخية كبيرة".
ويضيف أنه "ثمة مؤشر علمي دقيق بينه الكثير من الباحثين في الموضوع، يذهبون إلى أن التقويم الصحيح هو الـ 14 من يناير".
أسباب الترجيح
يعتبر الأستاذ الباحث في التاريخ الأمازيغي، مصطفى القادري، أن الأسباب وراء احتمالية أن يكون الـ14 من يناير مطلعًا للسنة الأمازيغية، يعود إلى كون "السنة الفلاحية سنة شمسية قارّة لا تخضع للأهواء، بل لحركة الطبيعة، وهو حساب مضبوط، لذلك يعتبر الشيوخ الأمازيع أن السنة الميلادية محددة لسير السنة الفلاحية في الوقت الحالي".
ويعتقد أنه حدث في السابق خلط عند بعض الفئات في تحديد مطلع السنة الأمازيغية نتيجة امتداد الاحتفالات ثلاثة أيام، حسب المناطق، لكن الأصل أن مطلع السنة الفلاحية الأمازيغية هو الـ 14 من يناير.
ويضيف مصطفى القادري أن "هذا التقويم هو الذي تبناه الرومانيون في زمن سيزار، ومن بعد في عهد البابا غريكوري في القرن الـ16، وهو تقويم مستمد من الثقافة الأمازيغيّة، وهذا موثّق في مراجع تاريخية كثيرة".
بينما يرجح عبدالله بوشطارت، الباحث في التاريخ والناشط الأمازيغي، أن احتفال الأمازيغ بليلة رأس السنة يوم الـ 13 من يناير الميلادي، يعني أن مطلع السنة الأمازيغية الجديدة هو يوم الـ 14.
ويوافق بوشطارت ما ذهب إليه مصطفى القادري من أنَّ احتفالات الأمازيغ تكون في العادة في يوم الـ13 من يناير استعدادًا للعام الجديد، وتمتد عادة إلى نحو أسبوع؛ ما يؤدي إلى الخلط بين تاريخ امتداد الاحتفالات واليوم الأول من السنة الجديدة.