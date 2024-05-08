طالب ثانوية عراقي يقتل مدير مدرسته التركي بطلق ناري في إسطنبول (فيديو)

أقدم طالب عراقي في المرحلة الثانوية، يقيم في إسطنبول، على قتل المدير التركي لمدرسته الخاصة، انتقامًا من قرار المدير بفصله قبل أشهر.

ووقعت الجريمة المروعة في مدرسة بمنطقة "أيوب سلطان"، حيث دخل الطالب المدرسة صباح أمس الثلاثاء، وتوجه لمكتب مدير المدرسة إبراهيم أك توغان، وأطلق عليه النار من مسدس بحوزته، قبل أن يفر من المكان.

ووثقت كاميرات المراقبة في المدرسة، دخول الطالب إلى المبنى قبل أن يُسمع صوت إطلاق رصاص، ومن ثم يخرج الطالب مسرعًا من المبنى.