بعد "الاستخارة".. إنجي خطاب تعلن اعتزال الفن نهائياً

أعلنت الفنانة المصرية إنجي خطاب اعتزالها الفن بشكل نهائي، "بعد أن استخارت الله"، على حد قولها.

وكتبت إنجي عبر حسابها في "فيسبوك": "أنا بعتذر لأي حد اتفقت معاه على عمل فني، مش هقدر أعمله للأسف، أنا واخده قرار نهائي باعتزالي مهنة التمثيل نهائياً وبكن كل احترام وتقدير لكل زملائي".

وعلقت إنجي في حديث مع "إرم نيوز" على سبب قرار اعتزالها قائلة: "لا أرغب المواصلة في هذا المجال، وليس لدي أي خلاف مع أحد في الوسط، فقط شعرت أنني لا أستطيع الاستمرار فيه".

وأضافت: "رأيت أن دخولي المجال من البداية كان قراراً خاطئاً وأحاول إصلاحه الآن".