منطاد تجسس عملاق في مصر.. فما القصة؟ (صورة)
تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي صورة لمنطاد قيل إنه منطاد استطلاع عسكري مصنوع في مصر، إلا أن الصورة تُظهر منطادًا عسكريًا أمريكيا.
وحصدت الصورة، التي رافقها تعليق "أول ظهور رسمي لنظام الاستطلاع والإعاقة الرادارية المصرية الجديد"، آلاف التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت "الحرة" عن وكالة "فرانس برس".
وصورة المنطاد المنشورة تُعنى بالأخبار العسكرية ومعدات الطيران، إذ نشرت "فرانس برس" في العام 2014 صورًا لمنطاد من الطراز نفسه، في قاعدة عسكرية في ماريلاند في الولايات المتحدة.
والمنطاد هو من طراز "JLens"، وهو منطاد مراقبة يزود الجيش الأمريكي بالتحذيرات المبكرة في حال وقوع تهديدات.
وبحسب المواقع التي نشرت صورة المنطاد عام 2013، فهو من صنع شركة "رايثيون تكنولوجيز"، التي تتعاقد في الصناعة العسكرية مع الجيش الأمريكي، يمكن العثور على نسخة مؤرشفة من صورة المنطاد نفسها في المنشورات المتداولة على موقع شركة "رايثون تكنولوجيز".
وتمتلك مصر جيشًا قويًا هو الأقوى في المنطقة العربية، والـ15 على مستوى العالم، بحسب مواقع عسكرية متخصصة، وتولي مصر عناية كبيرة بجيشها ومعداته؛ إذ أنشأت إلى جانب وزارة الدفاع وزارة خاصة للإنتاج الحربي.