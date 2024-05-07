منطاد تجسس عملاق في مصر.. فما القصة؟ (صورة)

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي صورة لمنطاد قيل إنه منطاد استطلاع عسكري مصنوع في مصر، إلا أن الصورة تُظهر منطادًا عسكريًا أمريكيا.

وحصدت الصورة، التي رافقها تعليق "أول ظهور رسمي لنظام الاستطلاع والإعاقة الرادارية المصرية الجديد"، آلاف التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت "الحرة" عن وكالة "فرانس برس".