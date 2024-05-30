جامعة قطرية تشهد تخريجًا فريدًا لأب وابنه بذات التخصص والدفعة

شهدت جامعة قطرية خاصة، تخرجًا فريدًا لاثنين من طلابها، هما أب وابنه درسا التخصص ذاته، وتخرَّجا سويةً في اليوم ذاته أيضًا.

وخطف إبراهيم محمد المفلحي وابنه محمد، الأنظار في حفل تخرج طلبة جامعة "لوسيل" الخاصة وعددهم 298 طالبًا وطالبةً، حيث تسابقت وسائل الإعلام لالتقاط صور لهما سويةً.

ويبلغ الأب من العمر 47 عامًا، وابنه 24 عامًا، وقد التحقا سويةً بالدفعة الأولى من كلية القانون في جامعة لوسيل، ليختتما نحو 4 سنوات من الدراسة بالحصول على درجة البكالوريوس في كلية القانون.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الأب قوله، إن "فرحتي لا توصف، اليوم، بعد تخرجي أنا وابني في الكلية والجامعة".

وأضاف إبراهيم أنه وابنه محمد كانا يتنافسان في التحصيل الدراسي، وسط تعاون الأسرة معهما، وتوفيرها لأجواء مثالية وبيئة دراسية مشجعة.

بدوره، أكد الابن محمد، أنه كان ووالده إبراهيم، يدرسان سويةً، ويتنافسان في المذاكرة ومراجعة المقررات الدراسية.

وتلقَّى الخريجان سيلاً من عبارات التهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي في قطر بعد تناقل صورهما سويةً على نطاق واسع، وقد بديا متقاربين في العمر.

ومن غير الواضح إن كان الأب وابنه سيواصلان دراستهما في الماجستير والدكتوراة، أم يكتفيان بدرجة البكالوريوس، ويتجهان نحو سوق العمل بتخصصهما في القانون.