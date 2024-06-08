"موقف إنساني".. معلمة تتبرع بجزء من كبدها لتلميذها

ورغم أن "عزرا" لم يكن على علم بالموضوع، إلا أنه كان في أمس الحاجة إلى التبرع بجزء من الكبد، إذ كان يعاني من تلف في الكبد وندوب منذ طفولته، ولم يكن يعرف أبدًا أن إحدى معلماته السابقة ستكون المتبرعة.

وفي حديثها لبرنامج "Good Morning America"، شرحت كارين توتشيك أنها وابنها كانا مُستَغربين تمامًا من هذا القرار المفاجئ.

وأشارت إلى أنها كافحت في البداية لفهم الوضع، ولكن في النهاية، كانت متأكدة من أن كاريسا كانت الشخص المناسب لتقديم هذه المساعدة.

وأكدت كاريسا أنها لم تتردد في تقديم المساعدة بمجرد علمها بحالة عزرا. كانت مستعدة تمامًا لهذا القرار، وشعرت بأنها لا يمكنها الجلوس مكتوفة الأيدي ومشاهدة طفل صغير يعاني بهذا الشكل.

وأضافت كاريسا فيشر أنها لم تشعر بالتوتر في أي لحظة، بل كانت مليئة بالحماس والسعادة لتقديم المساعدة، وتطلعت إلى أن يكون التبرع بجزء من كبدها سببًا في تحسين حالة عزرا واستعادة طاقته.

وأعربت كارين توتشيك عن أملها بأن يؤدي التبرع إلى تحسين حالة عزرا، وأن يعود بالفائدة على صحته وسعادته.