تعبيرية
تعبيرية Getty Images

تحطم لعبة في مدينة ملاه يثير رعبا في إنجلترا (صور)

تحولت فعاليات معرض "تشيستيفال" السنوي، الذي تستضيفه جامعة تشيستر الإنجليزية، إلى كارثة مروعة بعد تحطم أجزاء من ألعاب الملاهي؛ ما أسفر عن جرح شخصين، بينهما طالبة، أصيبت بارتجاج في المخ وضربة حادة في الرقبة.

وانتشر فيديو الحادث المروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فايروسي، وفيه ظهرت قطع من اللعبة وهي تتطاير باتجاهات مختلفة وبسرعة خيالية، كما تناثر الزجاج في كل مكان.

وبحسب "ديلي ميل" حضر فريق الإسعاف على الفور، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى.

تطاير أجزاء من اللعبة
تطاير أجزاء من اللعبةمن فيديو الحادث - ديلي ميل

وقال شهود عيان، إن الطالبة التي تعرضت لإصابة بالغة، كانت موجودة في المكان، وفجأة اصطدمت بها لوحة كبيرة؛ مما أدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ، فيما أصيب طالب آخر بجروح متوسطة.

قطعة متطايرة من اللعبة
قطعة متطايرة من اللعبةديلي ميل

وقالت والدتها، لصحيفة "صن" البريطانية: "صدمت وبكيت عندما شاهدت الفيديو".

وتفيد التقارير بأن المسؤول التنفيذي للصحة والسلامة بدأ تحقيقًا في الحادث لفهم ملابساته.

لقطة من الحادث
لقطة من الحادثديلي ميل
حوادث
إنجلترا

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إرم نيوز
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