تحطم لعبة في مدينة ملاه يثير رعبا في إنجلترا (صور)

تحولت فعاليات معرض "تشيستيفال" السنوي، الذي تستضيفه جامعة تشيستر الإنجليزية، إلى كارثة مروعة بعد تحطم أجزاء من ألعاب الملاهي؛ ما أسفر عن جرح شخصين، بينهما طالبة، أصيبت بارتجاج في المخ وضربة حادة في الرقبة.

وانتشر فيديو الحادث المروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فايروسي، وفيه ظهرت قطع من اللعبة وهي تتطاير باتجاهات مختلفة وبسرعة خيالية، كما تناثر الزجاج في كل مكان.

وبحسب "ديلي ميل" حضر فريق الإسعاف على الفور، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى.