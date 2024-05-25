أمام أعين الشرطة.. مقتل 3 أشقاء شمالي إيران لهذا السبب

قتل 3 أشقاء أمام أعين قوات الشرطة بمحافظة مازندران شمالي إيران، وفق ما كشفته صحيفة "صبح إيران"، يوم السبت.

وقالت الصحيفة إنه "إثر اشتباك بين أبناء عائلتين في قرية تيله نو التابعة لناحية كولوغاه في مازندران، قُتل 3 أشقاء في منطقة زراعية أثناء وجود عناصر الشرطة في المكان".

وبحسب الصحيفة، فإن "الإخوة الثلاثة تشاجروا مع شابين آخرين من نفس القرية، صباح الأربعاء الماضي، بسبب دخول أغنام تعود للشابين إلى أرض زراعية تعود للأشقاء الثلاثة".