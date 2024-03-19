بوليفيا تضبط شحنة كوكايين بقيمة نصف مليار دولار

قال وزير داخلية بوليفيا، إن الشرطة تمكنت من ضبط أكثر من 7.2 طن من الكوكايين بقيمة سوقية تبلغ نصف مليار دولار أمريكي تقريبًا قبل نقلها إلى بلجيكا، في ثاني أكبر عملية ضبط في تاريخ البلاد.

ونُفذت العملية في منطقة على الحدود مع تشيلي، وكانت المخدرات مخبأة في شاحنتين تنقلان الحديد الهالك لتصديره إلى أوروبا عبر موانئ تشيلي المطلة على المحيط الهادئ.