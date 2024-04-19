حضور واسع لنجوم الفن في جنازة الفنان صلاح السعدني (صور)

وشهدت الجنازة حضورا كبيرا لوسائل الإعلام العربية والمحلية، كما حضرها عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: "أحمد السقا، ومحمد إمام، ومجدي كامل، وأحمد رزق، وأحمد حلمي، ومنى زكي، ومحمود البزاوي، وهنادي مهنا، ومدحت تيخا، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري.

وظهر الفنان أحمد السعدني نجل الفنان الراحل متأثرا وهو يحمل جثمان والده إلى داخل المسجد، حيث جلس يقرأ القرآن رفقة أحمد السقا وأحمد رزق.