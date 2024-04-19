حضور واسع لنجوم الفن في جنازة الفنان صلاح السعدني (صور)
أقيمت، اليوم الجمعة، جنازة الفنان المصري الراحل صلاح السعدني بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور واسع لنجوم الفن والرياضة ورجال المجتمع.
وشهدت الجنازة حضورا كبيرا لوسائل الإعلام العربية والمحلية، كما حضرها عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: "أحمد السقا، ومحمد إمام، ومجدي كامل، وأحمد رزق، وأحمد حلمي، ومنى زكي، ومحمود البزاوي، وهنادي مهنا، ومدحت تيخا، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري.
وظهر الفنان أحمد السعدني نجل الفنان الراحل متأثرا وهو يحمل جثمان والده إلى داخل المسجد، حيث جلس يقرأ القرآن رفقة أحمد السقا وأحمد رزق.
وتوفي الفنان القدير صلاح السعدني عن عمر ناهز الـ81 عاما، إذ أعلن نقيب الفنانين أشرف زكي، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وفاة الفنان "السعدني"، معلقا: "البقاء لله.. الفنان الكبير صلاح السعدني في ذمة الله".
وكان آخر أعمال الفنان صلاح السعدني مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، الذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي ما زالت تحدث في الصعيد.