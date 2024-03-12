في رمضان 2024.. الدراما التونسية تناقش قضايا اجتماعية حساسة

وإضافة إلى هذه القضية يتطرق المسلسل إلى مسألة الهجرة، والقضايا التي يواجهها الشباب.

والعمل من إنتاج التلفزيون التونسي، وإخراج هيفل بن يوسف، وهو عن فكرة وسيناريو محمد علي دمق.

ويشارك في "باب الرزق" عدد من الممثلين من ذوي التجارب الدرامية الطويلة مثل كمال التواتي وصلاح مصدق والصادق حلواس وأسماء بن عثمان وغيرهم.

ويقول كاتب السيناريو محمد علي دمق في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك: "سعيد أن مرّ كل شيء في التصوير، على مستوى عال من الحرفية وفي الآجال... 12 أسبوعًا تجنّد فيها فريق كبير من التقنيين والفنانين، تجربتي في كتابة السيناريو هذه المرة، ورغم تعدد التجارب السابقة، فإنه للمرة الأولى، كنت أشعر بإحساس خاص لأنّ العمل للتلفزيون الوطني ولأنّه كان بين أيدي مخرج يحترم جهد السيناريست ويحاول أن ينقل العمل بكل تفاصيله"، بحسب تعبيره.