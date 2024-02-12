"الكرّاب".. مهنة عريقة تقاوم الاندثار في المغرب

تواجه مهنة "الكرّاب" أو "الساقي" العريقة في المغرب، مخاطر الاندثار، في ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة التي تغولت على كثير من المهن، خصوصا التراثية منها.

وفي سبيل المحافظة على هذه المهنة، يجوب محمد ساحة "الحمام" وسط مدينة الدار البيضاء، حاملاً على صدره قربة جلدية صُنعت بإتقان من جلد الماعز، وفي يده جرس يكسر صداه ضوضاء وسائل المواصلات، ليسقي بعض السياح الفرنسيين شربة ماء، ويمنحهم فرصة التقاط صور تذكارية بقبعته المكسيكية الشكل مقابل دريهمات قليلة.

ويُلخّص هذا المشهد القصير كيف تحولت مهنة "الكرّاب" التي يزاولها محمد منذ عقود من عنصر أساسي لتزويد السكان - خاصة الأحياء الشعبية – بماء الشرب، إلى مهنة أصبحت رمزاً فلكلورياً مهددة بالانقراض.