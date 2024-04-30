اكتشاف سم قاتل على رفوف المكتبات

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه تم العثور على آثار لمادة الزرنيخ الكيميائية السامة في أغلفة أكثر من 200 كتاب من جميع أنحاء العالم.

وذكرت الصحيفة أن أغلفة بعض الكتب القديمة من القرن التاسع عشر احتوت على مستويات مثيرة للقلق من الزرنيخ؛ مما دفع بعض المكتبات إلى إزالتها من الرفوف.

وأوضحت أن سبب وجود هذه المادة السامة هو ارتفاع تكلفة أغلفة الجلد آنذاك؛ ما دفع الناشرين لاستبدالها بأخرى ذات صباغ أخضر زاهٍ، دون معرفة دخول الزرنيخ في صناعة تلك الصبغات.

ووفق التقرير، فإن أعدادًا كبيرة من الكتب ذات الأغلفة الخضراء الزمردية منتشرة في مكتبات اليوم، وعند اكتشاف تلك التي تحتوي على الزرنيخ منها يتم حجزها.

ولفت إلى أن المكتبة الوطنية الفرنسية أزالت 4 كتب ذات أغلفة خضراء زمردية يُعتقد أنها تحتوي على الزرنيخ، الأسبوع الماضي.

وبينت الصحيفة أنه "تم ربط التعرض للزرنيخ بزيادة أعراض الجهاز التنفسي وضعف وظائف الرئة، لكن التعرض طويل الأمد قد يؤدي إلى آفات جلدية وسرطان".