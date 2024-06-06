مصر.. محاكمة المشهورين حمدي ووفاء بتهمة الاتجار بالعملة

قررت جهات التحقيق في مصر، إحالة "اليوتيوبرز" المصريين حمدي ووفاء إلى المحكمة الاقتصادية للمحاكمة العاجلة بتهمة الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "البيتكوين"، إضافة إلى التعدي على القيم الأسرية.

وحددت المحكمة الاقتصادية يوم السبت 8 يونيو/حزيران، موعدًا لأولى جلسات المحاكمة لهما، إضافة إلى متهمين آخرين.

وذكرت النيابة في أمر الإحالة، أنه "في غضون عامي 2021 و2022، في دائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أدار المتهمون صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات".

وأضافت النيابة: "روج المتهمون جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات".