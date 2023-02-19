7 مزايا لألعاب الذاكرة عند الأطفال

ألعاب الذاكرة المخصصة للأطفال أنشطة تعليمية مصمَمة لتحسين قدرة الطفل على تذكر المعلومات. هذه الأنشطة ليست ممتعة فحسب بل إنها تعزز أيضًا مهارات حل المشكلات والتركيز واحترام الذات، وأكثر.

في هذه المقالة سيشاركنا خبراء من مدوّنة الآباء Novakid.fr فوائد ألعاب الذاكرة للأطفال، وكيف تعمل، وأفضل سنّ للبدء فيها، وبعض الأمثلة على الألعاب التي يمكن لطفلك أن يبدأها اليوم.

في أي عمر يمكن للأطفال البدء في ممارسة ألعاب الذاكرة؟ في حدود سن الثالثة. في الواقع، يعد القيام بألعاب الذاكرة ابتداء من سن الثالثة أكثر فعالية، ومعظم الأطفال في هذا العمر قادرون على التركيز لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك هناك بالفعل ألعاب ذاكرة للأطفال بعمر عامين.

وفي ما يلي يستعرض الخبراء في علم التربية وفقًا للتقرير الذي نشره موقع lesmotspositifs سبع مزايا لألعاب الذاكرة عند الأطفال:

هذه الألعاب المخصصة لتعليم الأطفال تعتمد بشكل عام على بطاقات أو ملفات تحتوي على صور. سنشارككم في هذا التقرير أفضل ألعاب الذاكرة المفيدة لأطفالكم.