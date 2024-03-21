بعد رحيل آخر زوجاته.. أسرار الحب والزواج في حياة فريد شوقي

في لقاء تلفزيوني نادر من زمن الأبيض والأسود مع الفنان الراحل فريد شوقي الشهير بأدوار الأكشن والمعارك والملقب بـ "وحش الشاشة"، يقول بصدق وتأثر إنه يحتاج إلى الحب ولا يستطيع أن يعيش من غيره، فتداعبه ليلى رستم، أشهر مذيعات التلفزيون المصري في الستينيات، وتقول إنها كانت تتصور أن علاقته بالمرأة تتلخص في أن يصفعها بسبب تأخرها في إعداد العشاء، فيبتسم في أسى وقليل من الخجل ويقول: إنه يحب المرأة الذكية المتحدثة اللبقة ويبحث عنها.

وبعد رحيل آخر زوجاته سهير ترك في ساعة مبكرة من صباح الخميس، تبدو قصص الحب والزواج في حياة النجم الأشهر محاطة بكثير من التفاصيل الشيقة، وأيضا بعض الأسرار والغموض.

زواج عرفي

واللافت أن هناك تضاربا بين مؤرخي الفن وكتاب السيرة الذاتية في عدد زيجات فريد شوقي وإذا ما كانت خمسًا فقط أم سبع زيجات، ومن الواضح أن السبب يعود إلى أنه تزوج عرفيا لفترات قصيرة وبشكل عابر فاحتسب البعض تلك الزيجة أو الزيجتين، بينما أسقطها البعض الآخر من حساباته.