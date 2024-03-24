بعد الخلاف الطويل.. أصالة تعتذر لأنغام على الهواء (فيديو)

وكانت أصالة قد هاجمت أنغام قبل سنوات، عقب إعلان زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة آنذاك.

وخلال الحلقة التي أذيعت صباح اليوم الأحد قالت أصالة موجهة حديثها لـ أنغام "نغومة مش بس موهبتها اللي خلتها ثابتة وموجودة ودائما بتصاعد، هي مش عايشة على التاريخ اللي عملته هي دايما عندها جديد وسبب وجودها التزامها، احنا انقطعنا عن بعض لكن الود والمحبة والاحترام اللي عندي ليكي منقطعش ولا لحظة".

وأضافت "أنا بحترمك وبحترم موهبتك وفخورة إني أنا وانتي مغنيات بفتخر بيكي وبمسيرتك، عمري ما قلت عنك إلا الكلام الحلو لأنك تستحقيه إنتي صفاتك كلها حلوة وأم عظيمة وملتزمة وصديقة رائعة وأنا إذا بدر مني شيء سابق كان بدر مني تجاه نفسي أنا أسأت الأول لنفسي كنت مش مرتاحه وعادي زعلت صديقتي، حقك عليا صداقتنا بتعنيلي كتير، بحبك وبحترمك كتير".