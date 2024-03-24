بعد الخلاف الطويل.. أصالة تعتذر لأنغام على الهواء (فيديو)
اعتذرت الفنانة السورية أصالة نصري للفنانة أنغام خلال استضافتها ببرنامج "بودكاست بيج تايم"، الذي تقدمه الأولى بمشاركة عمرو أديب.
وكانت أصالة قد هاجمت أنغام قبل سنوات، عقب إعلان زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة آنذاك.
وخلال الحلقة التي أذيعت صباح اليوم الأحد قالت أصالة موجهة حديثها لـ أنغام "نغومة مش بس موهبتها اللي خلتها ثابتة وموجودة ودائما بتصاعد، هي مش عايشة على التاريخ اللي عملته هي دايما عندها جديد وسبب وجودها التزامها، احنا انقطعنا عن بعض لكن الود والمحبة والاحترام اللي عندي ليكي منقطعش ولا لحظة".
وأضافت "أنا بحترمك وبحترم موهبتك وفخورة إني أنا وانتي مغنيات بفتخر بيكي وبمسيرتك، عمري ما قلت عنك إلا الكلام الحلو لأنك تستحقيه إنتي صفاتك كلها حلوة وأم عظيمة وملتزمة وصديقة رائعة وأنا إذا بدر مني شيء سابق كان بدر مني تجاه نفسي أنا أسأت الأول لنفسي كنت مش مرتاحه وعادي زعلت صديقتي، حقك عليا صداقتنا بتعنيلي كتير، بحبك وبحترمك كتير".
"الزعل كان كبيرا"
من جانبها ردت أنغام على اعتذار أصالة قائلة "أصالة شخصية تيجي مرة واحدة أنا أعرفها كويس من زمان واحنا كنا قريبين وأصحاب أوي وحاسين ببعض لأننا متقاربين في السن وظروفنا فيها شبه، ابتدينا أطفال وتقريبا معشناش طفولتنا وتحملنا مسؤوليات بسرعة أوي في كل حاجة، أنا أقدر أحس بيها وهي تحس بيا".
وتابعت "أنا تقديري ليها كفنانة عمري ما شفتها إلا عظيمة هي مغنية جت وهتيجي مرة في الزمن، صوت وأداء وشخصية على المسرح ملهاش شبه، مقومات فنية تيجي مرة واحدة في العالم".
وحول غضبها من تصريحاتها أكدت أنغام "لما أنا زعلت منها الزعل كان كبير من كتر ما كنت بحبها، انت ممكن تزعل من أي حد لكن ميفرقش معاك، لكن لما يبقى حد انت حاطه في مكانة ومحافظ عليها جدا ويزعلك الزعل بيبقى كبير، تحس أن حد غدر بيك، احنا المفترض المتعارف عليه إننا نكون بنغير من بعض لكن احنا عرفنا نبقى أصحاب بنروح بيوت بعض وناكل ونشرب ونهزر، فلما حد زي دا يخبطك خبطة انت مش مستنيها منه خالص، الزعل كان على قد المحبة".
يذكر أن أصالة وأنغام قد صافحا بعضهما خلال حفل جمع بينهما في ليلة "نجمات العرب" التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، في أول تعامل بينهما بعد سنوات من الخلافات.