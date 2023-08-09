وزير الثقافة اللبناني يتحرك لحظر فيلم "باربي"

بدأ وزير الثقافة اللبناني، محمد المرتضى، اليوم الأربعاء، تحركا لمنع عرض فيلم "باربي" في البلاد، مؤكدا أنه "يروج للشذوذ والتحول الجنسي، ويتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية".

ونشر المرتضى قرارا يناشد فيه جهاز الأمن العام اللبناني، المسؤول عن قرارات الرقابة في البلاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض الفيلم.

وعلق النائب مارك ضو على قرار وزير الثقافة وكتب على "منصة X"، "تويتر سابقاً": "إن وزير الثقافة نصب نفسه مرشدا جمهوريا.. الناس تختار في السينما وتدفع لتشاهد، وأكثر ما يمكن فعله أن تحصر مشاهدة الفيلم لمن هم فوق سن 18".

وأثار الفيلم موجة من الجدل في عدد من الدول العربية، حيث أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية تأجيل عرض فيلم باربي الجديد إلى الـ31 من آب (أغسطس) المقبل.