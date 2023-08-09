وزير الثقافة اللبناني يتحرك لحظر فيلم "باربي"
بدأ وزير الثقافة اللبناني، محمد المرتضى، اليوم الأربعاء، تحركا لمنع عرض فيلم "باربي" في البلاد، مؤكدا أنه "يروج للشذوذ والتحول الجنسي، ويتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية".
ونشر المرتضى قرارا يناشد فيه جهاز الأمن العام اللبناني، المسؤول عن قرارات الرقابة في البلاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض الفيلم.
وعلق النائب مارك ضو على قرار وزير الثقافة وكتب على "منصة X"، "تويتر سابقاً": "إن وزير الثقافة نصب نفسه مرشدا جمهوريا.. الناس تختار في السينما وتدفع لتشاهد، وأكثر ما يمكن فعله أن تحصر مشاهدة الفيلم لمن هم فوق سن 18".
وأثار الفيلم موجة من الجدل في عدد من الدول العربية، حيث أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية تأجيل عرض فيلم باربي الجديد إلى الـ31 من آب (أغسطس) المقبل.
وقال المشرف العام على وحدة تصنيف الأفلام السينمائية في السعودية نواف السبهان، إن كل ما نشر حول منع عرض الفيلم في دور السينما السعودية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن قرار تأجيل عرض الفيلم لا يقتصر على السعودية بل يشمل دول الخليج كافة ومصر.
وأصبح فيلم "باربي" من إنتاج "وورنر براذرز"، أول عمل من إخراج امرأة، تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار، وفق تقديرات لمجموعة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
يأتي ذلك، مع تصدّر الفيلم شباك التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي.
وتمكّن هذا الفيلم، الذي أخرجته غريتا غيرويغ، من دخول التاريخ ليس لأنه تجاوز مليار دولار من العائدات العالمية فحسب، بل لأنه كان أيضًا الأسرع الذي يحقق ذلك في تاريخ "وورنر براذرز"، وفق مسؤولين في المجموعة.