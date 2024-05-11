إحدى الصور المشاركة في المسابقة
إحدى الصور المشاركة في المسابقةمتداولة

مشاهد طريفة لحيوانات مشاركة بمسابقة الصور الكوميدية 2024

كلب يلعب كونغ فو، وقطتان تراقبان المارة، وحصان بلا رأس، وكلب بلا عينين، بهذه الصور وغيرها تم الكشف عن المتأهلين لمسابقة صور الحيوانات الأليفة الكوميدية 2024.

فقد دشن المصوران المحترفان بول جوينسون هيكس، وتوم سولمان، مسابقة للاحتفال بالدور الإيجابي الذي تؤديه الحيوانات الأليفة في حياتنا، ولتشجيع رعاية الحيوانات، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تم اختيار الصور بناءً على جودتها الفوتوغرافية إضافة إلى قيمتها الكوميدية، إذ كانت موضوعة تحت الفحص الدقيق من قبل المحكمين المتخصصين في مجال الحيوانات.

كلب يُظهر مهاراته في الفنون القتالية “الكونغ فو” فوق الثلج
كلب يُظهر مهاراته في الفنون القتالية “الكونغ فو” فوق الثلج متداول
قطتان تراقبان ما يدور في الشارع
قطتان تراقبان ما يدور في الشارعمتداول
يبدو أن الحصان قد فقد رأسه في هذه اللقطة المضحكة
يبدو أن الحصان قد فقد رأسه في هذه اللقطة المضحكة متداول
يغطي فراء الكلب عينيه؛ ما يجعل من الصعب معرفة ما إذا كان يمكنه الرؤية أم لا.
يغطي فراء الكلب عينيه؛ ما يجعل من الصعب معرفة ما إذا كان يمكنه الرؤية أم لا. متداول
حمار متعب يتثاءب بشدة، فيبدو وكأنه يبتسم
حمار متعب يتثاءب بشدة، فيبدو وكأنه يبتسم متداول
كلب يكسو وجهه شعر كثيف، يقفز مرتفعًا في نظرة ترقب كما لو كان يطارد شيئًا ما.
كلب يكسو وجهه شعر كثيف، يقفز مرتفعًا في نظرة ترقب كما لو كان يطارد شيئًا ما. متداول
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