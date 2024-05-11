مشاهد طريفة لحيوانات مشاركة بمسابقة الصور الكوميدية 2024

كلب يلعب كونغ فو، وقطتان تراقبان المارة، وحصان بلا رأس، وكلب بلا عينين، بهذه الصور وغيرها تم الكشف عن المتأهلين لمسابقة صور الحيوانات الأليفة الكوميدية 2024.

فقد دشن المصوران المحترفان بول جوينسون هيكس، وتوم سولمان، مسابقة للاحتفال بالدور الإيجابي الذي تؤديه الحيوانات الأليفة في حياتنا، ولتشجيع رعاية الحيوانات، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.