غني أو فقير.. شكل وجهك يحدد وضعك الاجتماعي
قال باحثون من جامعة "جلاسكو" إن ملامح الوجه قد تكشف عن الطبقات الاجتماعية التي ينتمي لها الأفراد في المجتمع.
وبحسب الدراسة التي أجريت مؤخرا، وجد الباحثون أن أصحاب الوجوه الضيقة والأفواه المقلوبة والعيون المتقاربة والحواجب المرتفعة ولون البشرة الدافىء والخدود الوردية هم من الأغنياء، أما الذين ينتمون لطبقات أدنى اجتماعيا فيتمتعون بوجوه أكبر وأقصر، أما أفواههم فتتجه نحو الأسفل قليلا، فيما يتمتعون ببشرة داكنة وأكثر برودة.
وعلقت الدكتورة "آر ثورا بيورنسدوتير"، مؤلفة الدراسة، على النتائج قائلة: "الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى طبقة اجتماعية غنية أو فقيرة، يحكم عليهم عمومًا على أنهم يتمتعون بسمات إيجابية أو سلبية.
وأضافت: "يتم تشكيل الأحكام عن الأشخاص بناءً على شكل وجوههم، وهذا الأمر له آثار خطيرة، خاصة وأن أضرارا تلحق بالأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى طبقات اجتماعية متدنية".
وتابعت: "هذه الدراسة تكشف عن سمات الوجه التي تدعم الأحكام الذاتية، ومنها نقدم رؤى جديدة حول ما يجعل الشخص يبدو ثريًا أو فقيرًا، وكذلك كيفية ارتباط هذه الأحكام بالقوالب النمطية الإيجابية والسلبية".