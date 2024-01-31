غني أو فقير.. شكل وجهك يحدد وضعك الاجتماعي

وعلقت الدكتورة "آر ثورا بيورنسدوتير"، مؤلفة الدراسة، على النتائج قائلة: "الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى طبقة اجتماعية غنية أو فقيرة، يحكم عليهم عمومًا على أنهم يتمتعون بسمات إيجابية أو سلبية.

وأضافت: "يتم تشكيل الأحكام عن الأشخاص بناءً على شكل وجوههم، وهذا الأمر له آثار خطيرة، خاصة وأن أضرارا تلحق بالأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى طبقات اجتماعية متدنية".

وتابعت: "هذه الدراسة تكشف عن سمات الوجه التي تدعم الأحكام الذاتية، ومنها نقدم رؤى جديدة حول ما يجعل الشخص يبدو ثريًا أو فقيرًا، وكذلك كيفية ارتباط هذه الأحكام بالقوالب النمطية الإيجابية والسلبية".