من هي الكويتية ريم الشمري سيدة الأمن السيبراني العربي؟

أضافت الأكاديمية الكويتية البارزة، ريم فرج الشمري، نجاحًا جديدًا إلى سجل حياتها المهنية في عالم التقنية، بعد فوزها بلقب "سيدة الأمن السيبراني العربي".

فقد قرر المشرفون على معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال 2024)، الذي اختتم فعالياته في دبي قبل أيام، تتويج الشمري بلقب "سيدة الأمن السيبراني العربي" تقديرًا لجهودها في القطاع التقني.

وتعد الدكتورة الشمري القادمة بخلفية علمية من جامعة "هارفرد" الأمريكية العريقة، أحد أبرز العاملين في قطاع الأمن السيبراني في الكويت.

تحمل الشمري البكالوريوس مع مرتبة الشرف من كلية البترول والهندسة، جامعة الكويت، عام 1998، والماجستير في إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية، والدكتوراه في الفلسفة من جامعة "أستون" البريطانية.

كما التحقت الدكتورة الشمري ببرنامج المديرين التنفيذيين في كلية إدارة الأعمال بجامعة "هارفارد" الأمريكية عام 2019.

وتعمل الشمري في شركة نفط الكويت، وهي رئيسة فريق أمن المعلومات في الشركة الحكومية التي تشكل عماد الاقتصاد الكويتي، وتقود خطة الشركة لإكمال التحول الرقمي.

كما أن الدكتورة الشمري، شريكة ومؤسسة في رابطة نساء الشرق الأوسط بالأمن السيبراني التي أسستها تسع نساء عام 2018، وتستهدف استقطاب متخصصات واحترافيات من دول المنطقة والعالم في الأمن السيبراني ومساعدتهن على تحقيق أهدافهن المهنية وتعزيز مساهمتهن في تأمين مجتمعاتهن.

ومثلت الشمري الكويت في العديد من المنتديات والبرامج العالمية والإقليمية المرتبطة بالأمن السيبراني.

كما أنها مرشدة عالمية في برنامج الأمم المتحدة للمرأة في مجال الأمن السيبراني.