فوز فيلم مغربي بالنجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

فاز الفيلم المغربي (كذب أبيض) للمخرجة أسماء المدير بالجائزة الكبرى "النجمة الذهبية" للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي اختتم دورته العشرين، أمس السبت، في المملكة المغربية.

الفيلم مأخوذ عن أحداث واقعية عاشتها المخرجة حين ذهبت إلى منزل والديها في مدينة الدار البيضاء لمساعدتهما على الانتقال إلى بيت جديد، وينطلق في رحلة استكشافية لأسرار عائلة أسماء.

ويمزج الفيلم بين الشخصي والعام من خلال استعراض السياق السياسي العام للمغرب خلال العقود القليلة الماضية.

وكان الفيلم قد فاز في مايو بجائزة أفضل إخراج في قسم (نظرة ما) بمهرجان كان السينمائي كما رشحه المغرب للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة السادسة والتسعين للجائزة التي تمنحها سنويا الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما.

وقدمت أسماء المدير إلى عالم السينما من خلال برنامج (ورشات أطلس) الذي ابتكره المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عام 2018 بهدف اكتشاف المواهب السينمائية وتطويرها.

وعبرت أسماء عن فرحتها بهذا التتويج قائلة إنه "حلم قد تحقق".