رئيس تشيلي يعلن انفصاله عن شريكة حياته لهذا السبب

أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس، انتهاء علاقته بشريكة حياته إيرينا كارامانوس بعدما استمرت لخمس سنوات.

وأشار بوريتش (37 عاماً)، وهو أصغر رئيس في أمريكا اللاتينية، إلى أنّه و كارامانوس قررا قبل بضعة أسابيع الانفصال "بسبب اختلافات في وجهتي نظرهما حول مستقبلهما"، مستبعداً أي إشاعات تفيد بالخيانة أو دخول أي منهما بعلاقات أخرى.

وقال: "لمَن يراهنون على المصائب المحتملة للآخرين، أقول لكم إننا بخير، وليس لأحد منّا شريك حياة آخر"، مضيفاً: "تناقشنا بمختلف المسائل بصورة مطوّلة".

وتابع: "نعلم أن تكهّنات ستسود خلال هذه المرحلة، ومع أننا كنّا نفضل معالجة هذه المسألة بخصوصية لكننا أدركنا أنه من الأفضل التطرّق لها علناً بأنفسنا".

وانتشرت في مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر الرئيس وهو يرتاد شقة مختلفة عن تلك التي كان يعيش فيها مع كارامانوس.

وكان أُعلن عن علاقة بوريتش بإيرينا كارامانوس، وهي باحثة في العلوم الاجتماعية تبلغ من العمر 34 عاماً، قبل أيام من انتخاباته في كانون الأول/ديسمبر 2022.