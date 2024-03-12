صفاء سلطان لـ"إرم نيوز": أخوض تجربة جديدة بـ 4 وجوه مختلفة

وتابعت: "أُجسد شخصية نجوى وأدللها بـ نوجا وهي تُدلل نفسها دائما ولديها شعور الأنا قليلا، ولكنها تحمل رسالة إنسانية مهمة حيث إنها تعبر عن حال الكثير من السيدات اللواتي يضطررن للعيش مع أزواجهن مع عدم الشعور بالرضا عن أحوال الحياة الزوجية، كذلك تسلط الشخصية الضوء هي والأربع راقصات الأخريات على نظرة الناس والأحكام التي يتم إصدارها على السيدات من خلال الشكل الخارجي، هذا إلى جانب طرح العمل مواضيع وقضايا مهمة مثل الفساد والتهريب والمخدرات وتجارة الأعضاء البشرية.

وذكرت أن "هذا المسلسل هو عودة اللقاء بيني وبين المخرج محمد زهير رجب بعد 15 عاما من اللقاء الأول في 2009 بمصر حينما قدمنا وقتها مسلسل ليلى مراد. وأنا سعيدة للغاية لعودة اللقاء مع هذا المخرج الكبير".

مسلسل "الصديقات" يشارك فيه نخبة من النجمات بينهن سوزان نجم الدين وصباح الجزائري وديمة الجندي وإمارات رزق ونظلي الرواس ورنا شميس من تأليف أحمد السيد وإخراج محمد زهير رجب.

العمل الثالث الذي تشارك صفاء سلطان في بطولته هو "وصايا الصبار" الذي يعرض على شاشة "أبوظبي" بطولة عبدالمنعم عمايري وأمل عرفة ونخبة من الممثلين ومن إخراج سمير حسين، والعمل مستوحى من رواية "ماكبث" للكاتب المسرحي العالمي ويليام شكسبير في 17 حلقة.