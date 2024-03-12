صفاء سلطان لـ"إرم نيوز": أخوض تجربة جديدة بـ 4 وجوه مختلفة
حالة كبيرة من النشاط الفني تعيشها النجمة العربية صفاء سلطان بمشاركتها خلال موسم رمضان الجاري بأربعة مسلسلات دفعة واحدة متنوعة ما بين الدراما المعاصرة والبيئة الشامية.
وكشفت صفاء سلطان لـ"إرم نيوز" تفاصيل مشاركتها في المسلسلات الأربعة بالقول: "لدي نشاط فني كبير هذا العام بمشاركتي بأربعة مسلسلات بموسم رمضان الجاري. مجهود كبير للغاية أقوم به وأتنوع في الظهور بأدوار مختلفة تماما عن بعضها البعض ما بين الدراما السورية والعربية المشتركة والأردنية".
وأضافت صفاء متحدثة عن أول هذه الأعمال: "المسلسل الأول هو بيت أهلي الذي ينتمي لدراما البيئة الشامية وأجسد فيه شخصية يسرا خانم وهي شخصية شريرة وتحمل خفة الظل أيضا وأقدم من خلالها الكوميديا السوداء".
وتابعت الحديث عن تفاصيل دورها بالقول: "بالنسبة لي الشخصية ممتعة للغاية من خلال الشر والكوميديا معا، وهذا العمل هو ثنائية جديدة تجمعني بالفنان أيمن زيدان بعدما قدمنا ثنائية رائعة العام الماضي من خلال مسلسل زقاق الجن. سعيدة للغاية بالحضور والتواجد للعام الثاني على التوالي بثنائية فنية مع الفنان الكبير أيمن زيدان".
مسلسل "بيت أهلي" يُشارك فيه نخبة من الممثلين إلى جانب أيمن زيدان وصفاء سلطان من بينهم سلوم حداد وعبير شمس الدين وجيني أسبر وصباح بركان ومديحة كنيفاتي ويزن السيد، من تأليف فؤاد شربجي وإخراج تامر إسحق.
كما تحدثت صفاء سلطان عن مشاركتها ببطولة مسلسل "الصديقات" بدور راقصة وتقول: "أُشارك أيضا بمسلسل الصديقات من 30 حلقة ويناقش المسلسل قصص 5 راقصات صديقات معتزلات للرقص منذ سنوات طويلة، ويلقي العمل الضوء على الراقصات بعد مرور 20 عاما على اعتزالهن حيث يحدث اللقاء من جديد لتحكي كل واحدة قصتها من خلال أحداث المسلسل".
وتابعت: "أُجسد شخصية نجوى وأدللها بـ نوجا وهي تُدلل نفسها دائما ولديها شعور الأنا قليلا، ولكنها تحمل رسالة إنسانية مهمة حيث إنها تعبر عن حال الكثير من السيدات اللواتي يضطررن للعيش مع أزواجهن مع عدم الشعور بالرضا عن أحوال الحياة الزوجية، كذلك تسلط الشخصية الضوء هي والأربع راقصات الأخريات على نظرة الناس والأحكام التي يتم إصدارها على السيدات من خلال الشكل الخارجي، هذا إلى جانب طرح العمل مواضيع وقضايا مهمة مثل الفساد والتهريب والمخدرات وتجارة الأعضاء البشرية.
وذكرت أن "هذا المسلسل هو عودة اللقاء بيني وبين المخرج محمد زهير رجب بعد 15 عاما من اللقاء الأول في 2009 بمصر حينما قدمنا وقتها مسلسل ليلى مراد. وأنا سعيدة للغاية لعودة اللقاء مع هذا المخرج الكبير".
مسلسل "الصديقات" يشارك فيه نخبة من النجمات بينهن سوزان نجم الدين وصباح الجزائري وديمة الجندي وإمارات رزق ونظلي الرواس ورنا شميس من تأليف أحمد السيد وإخراج محمد زهير رجب.
العمل الثالث الذي تشارك صفاء سلطان في بطولته هو "وصايا الصبار" الذي يعرض على شاشة "أبوظبي" بطولة عبدالمنعم عمايري وأمل عرفة ونخبة من الممثلين ومن إخراج سمير حسين، والعمل مستوحى من رواية "ماكبث" للكاتب المسرحي العالمي ويليام شكسبير في 17 حلقة.
وتجسد صفاء في هذا العمل شخصية "سحاب" التي يبدو أنها ستكون مفاجأة بأحداث المسلسل خلال الحلقات المقبلة حيث اكتفت بالحديث عن المسلسل بأنه دور جديد تماما عما سبق وقدمته من قبل.
مسلسل "وصايا الصبار" بطولة عبدالمنعم عمايري وأمل عرفة وصفاء سلطان وعامر علي وفايز قزق وعلي كريم، والمسلسل من تأليف فادي حسين وإخراج سمير حسين وعن رواية الكاتب المسرحي العالمي ويليام شكسبير.
كذلك تشارك صفاء سلطان بالدراما الأردنية هذا العام بمسلسل "الدوار العاشر" في محاولات للنهوض بها من خلال نجوم التمثيل في الأردن.
وتتحدث صفاء سلطان عن هذه التجربة وتقول: "أرى أن هذا العمل يمثل حالة من التحول الجذري في الدراما الأردنية من خلال المجهود الكبير الذي يبذله أبطال المسلسل، حيث قمنا بجهد كبير أنا ومنذر رياحنة ورشيد ملحس في هذا العمل من أجل الحضور بعمل درامي أردني قوي للغاية ويناقش قضايا مهمة على رأسها الكشف عن الفساد".
وقالت "أُقدم في هذا العمل دور صحافية تبحث وراء قضايا الفساد حيث تجارة وتهريب الأعضاء، وهذا العمل بالنسبة لي له أهمية خاصة خصوصا أنه في الدراما الأردنية التي سيشهد الجمهور التطور الكبير الذي يحدث فيها ونقوم به من خلال هذا العمل".
ويشارك في بطولة المسلسل منذر رياحنة وصفاء سلطان وساري الأسعد ومارغو حداد وماهر خماش ومحمد الإبراهيمي، وهو من إخراج محمد لطفي.
وتحدثت صفاء سلطان عن الدراما المصرية الغائبة عنها منذ قرابة 10 أعوام وقالت: "أتمنى العودة للدراما المصرية قريبا خصوصا أنني غائبة منذ سنوات طويلة حيث كان آخر أعمالي مسلسل دكتور أمراض نساء ومن قبله مسلسل ليلى مراد. أفتقد الدراما المصرية والجمهور المصري للغاية".
وأضافت: "أتمنى أن تنال مشاركاتي الفنية إعجاب الجمهور العربي وأن أكون قد استطعت أن أقدم الأربعة أعمال بطريقة ذكية ومختلفة خصوصا مع المجهود الكبير الذي بذلته هذا العام بالحضور بأربعة أعمال درامية دفعة واحدة وبموسم واحد".