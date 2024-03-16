زوجة الفنان محمد ثروت تكشف حقيقة إصابته في حريق "استديو الأهرام"

كشفت زوجة الفنان الكوميدي محمد ثروت حقيقة إصابته في حريق "استديو الأهرام"، بعد الأنباء التي راجت حول رؤيته في موقع الحريق.

وأكدت زوجة ثروت أن الأخير بخير ولم يتعرض لأي أذى بسبب الحريق الهائل، مشيرة إلى أنه كان يقوم بتصوير أحد الإعلانات حين اندلع الحريق.

وقالت: "ثروت بخير الحمدلله، كان يتواجد في الاستديو المجاور لاستديو تصوير مسلسل (المعلم) لمصطفى شعبان، وخرج قبل الحريق الحمدلله"، بحسب "القاهرة 24".

من جهته، قال الفنان تامر مجدي، الذي كان شاهد عيان على الحريق في بدايته، إنه كان في منطقة قريبة من الاستديو لحظة اشتعال النيران.

وأكد أن "الليل انقلب إلى نهار بسبب حجم النيران، حيث اشتد الحريق خلال 10 دقائق وامتدت لمساحات واسعة بسبب الرياح والأشجار في المنطقة".

وكشف عن وجود الفنان الكوميدي محمد ثروت لحظة الحريق في أحد الاستديوهات لتصوير إعلان، إلا أنه وزملاءه عند علمهم بالحريق خرجوا مسرعين.