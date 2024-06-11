الجزائر تواصل محاربة غش الامتحانات بعقوبات "غير مألوفة"

تواصل السلطات الجزائرية توقيع عقوبات "غير مألوفة " بحق المتورطين في الغش بالامتحانات من طلبة المراحل الدراسية المختلفة وهي عقوبة السجن.

وفي هذا الإطار، قضت محكمة جزائرية أمس الاثنين، بسجن إحدى المتقدمات لامتحان الشهادة الثانوية لمدة عامين، وذلك بعد ضبطها وهي تغش باستخدام هاتف محمول تتلقى من خلاله الإجابات، وفقًا لما ذكرت صحف محلية.

وقضت المحكمة بالسجن بالمدة نفسها على شريك تلك المتقدمة، والذي كان يزودها بالإجابات عبر سماعة موصولة بهاتفها الجوال.

وأوضح بيان صادر عن مجلس قضاء الجزائر، أنه عملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الرأي العام، أنه في إطار محاربة قضايا الغش في امتحان شهادة البكالوريا، تم ضبط حالتين للغش.