مصر.. طرد زوجته "الخائنة" فأنهت حياتها بطريقة مأساوية

شهد أحد أحياء محافظة الجيزة المصرية حادثا مأساويا، بعد أن أنهت زوجة ثلاثينية حياتها بطريقة مروّعة عن طريق سكب البنزين على جسدها وإشعال النيران في نفسها.

ووفق وسائل إعلام محلية، كشفت التحقيقات أنّ الزوجة مرّت بأزمة نفسية حادة على إثر شجار عنيف مع زوجها وعائلتها بعد اقترانها بشخص آخر وزواجها منه عرفيًّا، رغم أنها كانت لا تزال على ذمة زوجها الأول.

وقال الزوج الأول في التحقيق، إن زوجته خانته بعد أن اقترنت بآخر عرفيًّا، وهي لا تزال على ذمته، فطردها من منزل الزوجية، وأخبر عائلتها بالواقعة، مؤكدا أنه "لم يعرف عنها شيئا منذ ذلك الحين".

وصرحت النيابة بدفن الجثمان لانتفاء وجود شبهة جنائية بانتحار الزوجة.