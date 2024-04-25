غزّي يحقق حلم افتتاح "مطعم شاورما" في القاهرة (صور)

افتتح فلسطيني من قطاع غزة،‭ ‬قدِم إلى مصر، مطعم شاورما في القاهرة، لينقل مذاقًا من الوطن إلى المصريين والآلاف من أبناء شعبه الذين فروا من القطاع خلال الحرب المستمرة.

ويقدم "مطعم حي الرمال" بمنطقة عزبة النخل الشاورما، وهو طبق شهير بالشرق الأوسط يتكون من اللحم المقطع إلى شرائح رفيعة، وغيرها من الأطباق الفلسطينية والعربية.

وقال باسم أبو العون مؤسس المطعم المرخص باسم قريب له حاصل على الجنسية المصرية إن "الاسم يأتي تخليدًا لحي الرمال، الحي الذي كنت أسكن فيه، وتخليدًا لبلدي".