غزّي يحقق حلم افتتاح "مطعم شاورما" في القاهرة (صور)
افتتح فلسطيني من قطاع غزة، قدِم إلى مصر، مطعم شاورما في القاهرة، لينقل مذاقًا من الوطن إلى المصريين والآلاف من أبناء شعبه الذين فروا من القطاع خلال الحرب المستمرة.
ويقدم "مطعم حي الرمال" بمنطقة عزبة النخل الشاورما، وهو طبق شهير بالشرق الأوسط يتكون من اللحم المقطع إلى شرائح رفيعة، وغيرها من الأطباق الفلسطينية والعربية.
وقال باسم أبو العون مؤسس المطعم المرخص باسم قريب له حاصل على الجنسية المصرية إن "الاسم يأتي تخليدًا لحي الرمال، الحي الذي كنت أسكن فيه، وتخليدًا لبلدي".
وأضاف "أنه أيضًا بديل للمطعم الذي كنت أمتلكه في غزة، في غزة تم تدمير مطعمين كنت أمتلكهما، إضافة إلى بيتي وبيوت عدد من أقاربي".
ويقول أبو العون إنه سيعود بمجرد انتهاء الحرب إلى غزة حتى إذا اضطر لنصب خيمة قرب أطلال منزله.
وكان حي الرمال مركز التسوق الأكثر ازدحامًا في مدينة غزة، وكان يضم أجمل المباني متعددة الطوابق وأكبر مراكز التسوق في القطاع ومكاتب البنوك الرئيسة قبل أن تحوِّل القوات الإسرائيلية معظمه إلى أنقاض. كما كان يتواجد به أكبر وأشهر مطاعم الشاورما في المدينة.
وعلق أحمد عوض، مدير المطعم، بالقول إن العملاء يشعرون بالسعادة لتناول نكهات من بلدهم. وأضاف "هو نفس الطعم بالظبط، الناس بتقول أنا بأمانة حسيت حالي إني في غزة".
وذكر لوكالة "رويترز" "بيجينا مصريين واللي بيجرب من عندنا مرة بيظل باستمرار ييجي وبيقول طعم غريب وحلو غير الشاورما اللي بناكله".
وتعد بهارات شاورما غزة فريدة من نوعها، ونظرًا لندرتها في القاهرة يقوم والد عوض بخلط البهارات المتوفرة ليعطيها المذاق الفلسطيني المميز.