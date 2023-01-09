الخوف المبالغ فيه من الالتزام يحرمنا لذة الحياة

يقول علماء النفس، إنّ الشعور بقليل من الخوف من الالتزام شيء ما ليس بالأمر السيّئ، لأنه يشكل آلية دفاع ضد الخطر أو المخاطرة، لكن المشكلة تظهر عندما يكون هذا الخوف كبيرًا لدرجة أنه لا يسمح لنا بممارسة حياتنا بشكل كامل.

في حالة الالتزام، على سبيل المثال، يحدث نفس الشيء، لأنّ الموقف قد يكون غير معروف (أو معروف جيدًا) ويكون الحافز ليس الانفتاح على الشيء بل على الرفض. الخوف غير العقلاني من شيء ما لا يؤدي أبدًا إلى القرار الصحيح لأنه يقوم على انعدام الأمان أو على صدمة من الماضي.

يمكننا القول إنّ الناس يصنعون لأنفسهم "فقاعة الرفاه". وهذه الفقاعة التي يكون كل شيء فيها مثاليًا تعكس في الواقع صورتنا، وأذواقنا، والأشخاص الذين نحبهم.. إلخ. لكن يظهر الخوف في لحظة محددة عندما يأتي شيء ما أو شخص ما فيُعرّض منطقة العافية هذه للخطر.

وهذا لا يعني أنّ الآخر يفعل ذلك عن قصد أو عن وعي. نحن في الواقع من نشعر "بالهجوم" علينا، فعندما نعتبر أنّ شيئًا ما سيؤدي إلى زعزعة استقرار هذا العالم المثالي فينا نصبح عندئذ في موقف دفاعي، وهو أمر منطقي إلى حد ما.