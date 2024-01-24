5 أسباب لاستبدال حليب الماعز بحليب البقر

اكتسب حليب الماعز في الآونة الأخيرة شعبية غير مسبوقة، كيف لا؛ وهو غني بالعناصر المغذية وله فوائد صحية عديدة.

ويشير أخصائيو التغذية إلى أنهم ينصحون الأفراد الذين يعانون من مصاعب في هضم حليب البقر بتجربة حليب الماعز قبل اللجوء للأنواع النباتية، كحليب الصويا واللوز وجوز الهند والشوفان وغيرها.

وعرضت صحيفة "تايمز أوف إنديا"عددًا من الفوائد المميزة لحليب الماعز، والتي تجعله بديلًا مميزًا على جميع المعايير.

هضم مثالي

يحتوي حليب الماعز على نسبة دهون مماثلة لتلك الموجودة في حليب البقر، لكن يؤكد الأطباء أن الأجسام الدهنية في حليب الماعز أصغر من تلك الموجودة في حليب البقر؛ الأمر الذي يجعله أسهل للهضم.

وعلى الرغم من أن حليب الماعز يتحول لرائب في المعدة، إلا أنه أكثر ليونة من حليب البقر، فالأول يتخثر بنسبة 2%، بينما الثاني بنسبة 10%؛ ما ينتج عنه تهييج في الأمعاء وانتفاخ في البطن.