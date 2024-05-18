روان بن حسين تثير الشكوك بشأن ارتباطها برجل الأعمال أبو هشيمة‎ (فيديو)

أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين الجدل بعد ظهورها برفقة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة خلال حفل زفاف الفنانة المصرية ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، الذي أقيم، أمس الجمعة، في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

والتقطت عدسات المصورين مجموعة من الصور والفيديوهات التي ظهرت خلالها روان بن حسين وهي تتحدث مع أبو هشيمة بطريقة رومانسية، حيث حرصت على الجلوس بجواره طيلة الحفل.

وما زاد من الشكوك هو مشاركة روان بن حسين صورا وفيديوهات جمعت بينها وبين أبو هشيمة عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"؛ الأمر الذي يشير إلى أنه ربما سيتم الإعلان قريبًا عن ارتباطها برجل الأعمال الشهير المعروف بزيجاته من الوسط الفني.