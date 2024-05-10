نيللي كريم: فخورة بمشاركتي في "السرب".. و"فراولة" جذبتني للغاية

شاركت الفنانة المصرية نيللي كريم بدور "هند"، زوجة أمير التنظيم الإرهابي، خلال أحداث فيلم "السرب" الذي بدأ عرضه بدور العرض السينمائية منذ أيام.

والفيلم، يوثق الحادث الإرهابي على الأراضي الليبية بقتل 21 مصريًا، والرد الحاسم من القوات المسلحة على ذلك.

وأكدت نيللي في حديث لـ"إرم نيوز" أنها تعتبر مشاركتها في هذا العمل فخرًا كبيرًا في عمل يؤرخ لفترة وحدَث صعب للغاية، حيث أشارت إلى أن فيلم "السرب" من الأعمال السينمائية المهمة والمؤثرة، والتي يظل صداها لفترة طويلة مع الجمهور.

ووصفت دورها في "الفيلم" بالمختلف عن أي شخصيات أخرى جسدتها من قبل، لافتة إلى أن شخصية "هند" فريدة من نوعها وجديدة عليها.

وفي حديثها عن مسلسل "فراولة"، الذي عُرض في رمضان المنصرم، قالت "كريم": "طوال السنوات الماضية شعرت بإرهاق نفسي كبير بسبب تقديم أعمال درامية دسمة، وتناقش قضايا مهمة، وشعرت برغبة في الحصول على راحة هذا العام من الدراما الدسمة، فكنت أمام تجربة مسلسل فراولة وجذبتني للغاية، وشعرت بأنني أرغب في تقديم هذا العمل، وبالفعل قد حدث، وسعيدة بردود الأفعال التي وصلتني عن العمل والتجربة بشكل عام مختلفة وجديدة بالنسبة لي".

وعن مناقشة المسلسل قضية الدجل والشعوذة وربط الأمر بالعلم، بقالب كوميدي، أوضحت: "العلم الحقيقي أن الإنسان بصورة عامة دائمًا ما يبحث عن السعادة، والرغبة في التخلص من هاجس التفكير في المستقبل والتخطيط له، وهذا ما ناقشناه في موضوع المسلسل، وتورط الإنسان بالدجل والشعوذة، بحثًا عن السعادة، ساعدنا بكل تأكيد تقديم عمل بشكل لايت كوميدي حول هذه الرسائل المهمة، بعيدًا عن تقديمه في وجبة درامية دسمة".

وأضافت متحدثة عن رسالة المسلسل: "المسلسل حمل رسائل توعوية، ودعوات للتفاؤل بناءً على مرجعيات دينية من حيث ضرورة تمتع الإنسان بإيمان قوي، يجعله متفائلاً وسعيدًا، عوضًا عن التوجه لطرق أخرى مثل الشعوذة والدجل، في رأيي الشخصي أرى أن المتعاملين مع الدجل والشعوذة مرضى نفسيون بالفعل، ولا بد من التوجه لأطباء نفسيين من أجل الخضوع للعلاج، عوضًا عن التوجه لأساليب غير مقبولة دينيًا ومجتمعيًا وأخلاقيًا".

وبينت رؤيتها لشخصية "فراولة" داخل أحداث العمل، الذي حمل الاسم نفسه، قائلة: "شخصية فراولة في العموم هي مثل الكثير من الشخصيات الواقعية التي تتشكل مشاعرها بناءً على المواقف التي تمر بها، لكن جذبني في شخصيتها منذ مرحلة القراءة أنها متفائلة ولا تستسلم لليأس أبدًا مهما تغيرت المشاعر بناءً على المواقف التي تمر بها؛ لأنها شخصية إيجابية في العموم".

وعن صعوبة الكوميديا في الطرح والتمثيل، تحدثت الفنانة المصرية: "تكمن صعوبة الأعمال الكوميدية في مدى قدرة الممثل على تقديم الدور بمصداقية، كيلا تبدو الكوميديا مفتعلة".

ونوّهت نيللي كريم في حديثها إلى أن "الكثير من الحوارات في العمل كانت ارتجالية لدى الممثلين"، مضيفة: "كان هذا بالتنسيق مع مؤلف العمل محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد علي، واللذين أعطونا مساحة من أجل الارتجال كي تكون المشاهدة عفوية وواقعية".