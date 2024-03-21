هل "تصدر التريند" وراء انسحاب بعض النجوم من البرامج؟

وفي الموسم الرمضاني الجاري انسحب عدة فنانين من هذه البرامج، من بينهم الفنانة شيرين رضا، التي انسحبت من برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، بسبب توجيه سؤال محرج لها.

ويبقى السؤال قائما، لماذا ينسحب هؤلاء النجوم من هذه البرامج، رغم علمهم المسبق بأنهم سيواجهون أسئلة حرجة، مما يثير الشكوك حول أن الانسحاب متفق عليه بين الفنان والبرنامج.

افتعال لجذب الجماهير والإعلانات

يقول الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع إن "هذه البرامج تعتمد على مثل هذه الافتعالات بهدف جذب الجماهير".

وأضاف سعيد صادق في حديثه لـ "إرم نيوز" أن "ممثلين وبيمثلوا في قنوات خاصة وبرامج إعلانات تروج لنفسها بفرقعات إعلامية درامية مزيفة لجذب الجماهير والإعلانات".