شاب يمني بحث عن التسلية فكان الموت في انتظاره (فيديو)

لقي شاب يمني من محافظة ذمار شمال البلاد، الخميس، مصرعه، صعقاً بالكهرباء، خلال تسلقه وآخرين، أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية عالية الجهد.

وظهر الشاب في مقطع مصور، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولاُ تسلق البرج الكهربائي وهو يمازح أصدقاءه، فيما قام أحدهم بتوثيق اللحظة بكاميرا هاتفه.

وقال الشاب لأصدقائه ممازحاً: "أخبروا والدي أن يزوجني وإلا سأنتحر"، ليبادله أصدقاؤه المزاح.

وخلال محاولة الشاب النزول عن البرج، انطلقت شرارة نتجت عن تماس كهربائي، لتصعق الشاب مفارقاً الحياة على الفور، وفقاً لرواية من كانوا برفقته.

وقالت مصادر إن الشاب المتوفي يدعى بدران عبد الناصر العثربي وهو أحد أبناء منطقة جهران بمحافظة ذمار.