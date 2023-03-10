اكتشاف عمره 3 ملايين عام قد يعيد كتابة تاريخ الحياة الذكية على الأرض

أظهرت اكتشافات أثرية في كينيا أن الأدوات الحجرية البدائية استعملت قبل 3 ملايين سنة، وهي معلومات جديدة يقول العلماء إنها قد تعيد كتابة تاريخ الحياة الذكية على الأرض.

ويشير تقرير في موقع " فايس" الأمريكي إلى أن هذه الاكتشافات تتجاوز المعلومات التي ظل الباحثون يعتمدونها لفترات طويلة وتقول إن الإنسان الأول الذي عاش في إثيوبيا قبل 2.6 مليون سنة، كان أول كائنات استخدمت الأدوات الحجرية البدائية.

لكن الاكتشاف الأخير يتحدث عن 3 ملايين عام، ويقول إنه عمر مجموعة الأدوات الحجرية المكتشفة والتي يبدو أن من كان يستعملها هو نوع لا يرتبط بالإنسان الحديث.