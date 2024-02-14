موقع الأمير هاري وميغان ماركل الإلكتروني الجديد يثير جدلا واسعا

أثار استخدام الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل لألقاب دوق ودوقة ساسكس على موقع sussex.com، الذي أطلقاه حديثاً، وإظهارهما شارات النبالة عليه، جدلاً واسعاً، بحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الإخباري.

وبحسب الموقع، فإن "دوق ودوقة ساسكس تنحيا عن مسؤولياتهما الملكية العليا، وانتقلا إلى كاليفورنيا في 2020، بعد عامين تقريبًا من زواجهما في قلعة وندسور، وسبق أن استخدم هاري وميغان موقعي sussexroyal.com و archewell.com للترويج لمختلف الأعمال الخيرية، فيما يرشد موقعهما الإلكتروني الجديد المستخدمين لروابط لمؤسسة Archewell غير الربحية وشركة Archewell Productions الربحية".

وجاء في قسم "حول" الخاص بالموقع الجديد، أن "مكتب الأمير هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، يقوم بتشكيل المستقبل من خلال الأعمال التجارية والعمل الخيري، كما يرعى الموقع برامج الرعاية والمشاريع والمنظمات التي تحظى بدعم الزوجين".

ولم يكن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سعداء جدًا بالموقع الجديد المخصص للعائلة المالكة، فقد قال أحدهم عبر منصة "إكس" "تخيل أنك تريد أن تعيش حياة مستقلة، وأن تبدأ موقعًا إلكترونيًا لا يعتمد على العائلة المالكة ويفشل، تخيل الآن أن تضطر للاعتراف بالهزيمة عند العودة لاستخدام ألقابك الملكية وشعار النبالة لأن الصفقات جفت".

وعلى النقيض، كتب مستخدم آخر "يعكس إطلاق ميغان ماركل والأمير هاري لموقع http://Sussex.com التزامهما المستمر بمساعيهما. سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيفية استخدامهما للمنصة لمشاركة مبادراتهما والتواصل مع جمهورهما".

ونقل "فوكس نيوز" عن أحد المصادر قوله إن "الأمير هاري وميغان هما دوق ودوقة ساسكس، تلك هي الحقيقة، إنه لقبهما واسم عائلتهما".