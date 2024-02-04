أثار جدلا.. هل الأرز المعاد تسخينه مصدر قلق؟

وللتخفيف من خطر "متلازمة الأرز المعاد تسخينه"، يوصي الخبراء باتباع خطوات محددة، تشمل طهي الأرز جيدًا وتبريده على الفور لإعاقة نمو البكتيريا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جعل الأرز أكثر حمضية يمكن أن يمنع تلوثه بالعصوية الشمعية، وهو نهج مدعوم بإضافة خل الأرز إلى أرز السوشي.

ورغم المناقشات المقلقة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الخبراء يؤكدون أن العواقب الوخيمة الناجمة عن التسمم الغذائي بالعصوية الشمعية نادرة.

وقال الأستاذ في جامعة ولاية ميشيغان، إليوت رايسر، إن دخول المستشفى والوفيات بسبب هذا التسمم الغذائي أمر غير شائع، إلا أن الفئات السكانية الضعيفة مثل صغار وكبار السن والذين يعانون من ضعف المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة.

وتشير بيانات صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إلى أنه، في الفترة بين عامي 2000 و2008، تم الإبلاغ عن 20 حالة دخول إلى المستشفى فقط، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات من بين 63000 حالة تسمم غذائي بالبكتيريا العصوية الشمعية.

ووثقت دراسة أحدث أجريت في الصين، خلال الأعوام 2010 إلى 2020، أكثر من 2000 حالة دخول إلى المستشفى، لكنها سجلت 5 وفيات فقط.

وفي حين أثارت "متلازمة الأرز المعاد تسخينه" القلق عبر الإنترنت، يؤكد الخبراء أهمية التعامل السليم مع الطعام وتخزينه لتقليل أي مخاطر محتملة، ومن خلال اتباع الإرشادات والبقاء يقظين، يمكن للأفراد الاستمرار في الاستمتاع ببقايا الأرز دون القلق غير المبرر على صحتهم.