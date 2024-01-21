يوسف التازي أول فتى عربي يتسلق قمة كليمنجارو (صور)
أتمّ الفتى المغربي يوسف التازي (12 سنة)، السبت، عملية تسلق قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا، ليكون بذلك أصغر متسلق مغربي وعربي يحقق هذا الإنجاز.
ويقع جبل كليمنجارو في شمال تنزانيا، وترتفع قمته بنحو 5895 مترا، ما يجعلها أعلى قمة في القارة الإفريقية، والرابعة عالمياً.
وامتدت رحلة الطفل خمسة أيام (من 16 إلى 20 يناير 2024)، على طول مسار 68 كيلومترا، بعد سنة كاملة من التحضيرات، عبر تدريبات على قوة التحمل واستشارة أطباء ومتسلقي جبال محترفين ومرشدين.
وعبر الطفل المغامر يوسف التازي، عن شعوره بالفخر والاعتزاز بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
وقال الطفل المغربي لـ"إرم نيوز"، إن "هذا الإنجاز لم يرفع اسمي فقط، ولكن أيضا اسم وطني كاملاً"، معربا عن سعادته بتمثيل المغرب بفخر على الساحة الدولية، وبتشريف أطفال وشباب المملكة.
وأضاف أن "كل خطوة قام بها نحو القمة كانت خطوة إضافية نحو تحقيق أحلامه"، مع تمنياته بأن "ينقل رسالة الثقة بالنفس للأجيال الصاعدة لكونها مفتاح الصعود إلى القمم في جميع المجالات".
وشدد الطفل التازي أن "مستقبل المغرب وإفريقيا وجميع أنحاء العالم يبدأ من إيماننا بقدراتنا لتحدي جميع الصعاب والتحديات، ما يجعل هذا الإنجاز مصدر إلهام لكل شباب المغرب لتحقيق طموحاتهم".
وسبق للطفل يوسف التازي أن تسلق قمة جبل أرارات في تركيا على علو 5165 مترا، وهي أعلى قمة في تركيا، علاوة على 35 قمة في المغرب؛ منها 13 قمة يفوق علوها 4000 متر.