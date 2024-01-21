يوسف التازي أول فتى عربي يتسلق قمة كليمنجارو (صور)

وأضاف أن "كل خطوة قام بها نحو القمة كانت خطوة إضافية نحو تحقيق أحلامه"، مع تمنياته بأن "ينقل رسالة الثقة بالنفس للأجيال الصاعدة لكونها مفتاح الصعود إلى القمم في جميع المجالات".

وشدد الطفل التازي أن "مستقبل المغرب وإفريقيا وجميع أنحاء العالم يبدأ من إيماننا بقدراتنا لتحدي جميع الصعاب والتحديات، ما يجعل هذا الإنجاز مصدر إلهام لكل شباب المغرب لتحقيق طموحاتهم".