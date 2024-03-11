اللاجئون في أوروبا يعيشون أجواء رمضانية "منقوصة"

يعيش اللاجئون العرب والمسلمون في أوروبا تجربة خاصة خلال رمضان، بعيدًا عن "طقوس" الشهر الفضيل المعتادة.

وبشكل عام، يشكو اللاجئون في أوروبا من نوعية الطعام والظروف المعيشية الصعبة في المخيمات، معبرين عن حنينهم للوجبات التقليدية والأجواء المميزة في بلدانهم خلال رمضان.

ففي ألمانيا، حيث يعيش معظم المهاجرين في الملاجئ، اشتكى عدد منهم من رداءة جودة الطعام المقدم لهم على الرغم من طول ساعات الصيام في شمال أوروبا.

ويضطرهم ذلك إلى شراء طعامهم بأنفسهم، ولكنهم يفتقدون وجباتهم التقليدية خلال رمضان.