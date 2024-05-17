جراح مصري بارز يتكفل بعلاج الفتاة السورية بتول بعد تعاطف واسع (فيديو)

استجاب جراح مصري بارز، لنداء مساعدة أطلقه نشطاء عرب، بهدف علاج فتاة سورية تعاني من تشوه كبير في عمودها الفقري، وقرر التكفل بدراسة حالتها والتكفل بعلاجها بعد تعاطف واسع معها.

وظهرت بتول ابنة الـ 14 عاماً في مقطع فيديو على "تيك توك" نشره أحد النشطاء المتخصصين بعرض الحالات الصحية التي تحتاج للمساعدة، قبل أن يعرض كثيرون من عدة دول عربية، تقديم المساعدة المادية لها.

كما اقترح مدونون كثر بعد تناقل حالة بتول في كل مواقع التواصل الاجتماعي، أن تخضع الفتاة للعلاج عند جراح العمود الفقري البارز، المصري هاني عبد الجواد، الذي سرعان ما استجاب لتلك الدعوات.

وقال الجراح الذي أجرى الكثير من العمليات المعقدة لمصابين بتشوهات في العمود الفقري، إنه سيتكفل بكل مصاريف حالتها، لكنه يحتاج لتقييم وضعها الصحي قبل الترتيب لسفرها.