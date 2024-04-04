إيناس الدغيدي تنتقد ياسمين صبري وتكشف سبب انتشارها (فيديو)

رأت المخرجة المصرية المثيرة للجدل إيناس الدغيدي، أن مواطنتها الممثلة ياسمين صبري كان السبب وراء دخولها الوسط الفني وانتشارها مؤخراً.

وقالت إيناس الدغيدي خلال استضافتها في برنامج "أسرار"، إن جمال ياسمين صبري وغيرها من الفنانات كان السبب وراء دخولهن الوسط الفني، مؤكدة أن ياسمين تحتاج لتتطور في المجال الفني.

وأضافت أن الجمال باب يُفتح للإنسان ليتم منحه مميزات أكثر من غيره، ولكن السيدة الذكية هي التي لا تعتمد على جمالها فقط.

وأكدت أن ياسمين صبري تحتاج إلى مخرجين ينهضوا بمستواها، لأن الفنان بحاجة لسماع نصائح المخرج الماهر الذي يثق فيه، وأن يعمل مع عدة وجوه مختلفة ويطور من نفسه وأن يعرف عيوبه.

ولفتت إيناس الدغيدي إلى أن الفنانة منى زكي سافرت إلى أمريكا للالتحاق بدورات لتتعلم التمثيل وتطور من نفسها، رغم أنها ممثلة كبيرة.