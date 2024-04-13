وفاة مصمم الأزياء الشهير روبيرتو كافالي

أعلنت شركة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي وفاته عن عمر ناهز 83 عاما.

وكان كافالي، الذي أسس علامته التجارية في أوائل السبعينات، مريضا منذ فترة، وله ستة أبناء.

وقال سيرجو أتسولاري، الرئيس التنفيذي لروبرتو كافالي، في منشور على إنستغرام: "تعبّر شركة روبرتو كافالي عن مواساتها لأسرته. سيبقى أثره مصدرا دائما للإلهام".

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن كافالي توفي، أمس الجمعة، في منزله بفلورنسا.

ولد كافالي في 15 نوفمبر 1940 في فلورنسا، المشهورة بصناعة الجلود، وبعد إطلاق علامته التجارية للأزياء التي تحمل الاسم نفسه في عام 1970، حصل على براءة اختراع لعملية طباعة جلدية مبتكرة.