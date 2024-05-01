قرار جديد في قضية سبّ شيرين عبد الوهاب لمنتج مصري

قضت محكمة الاستئناف المصرية، اليوم الأربعاء، بحجز الاستئناف المقدم من الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصادر بتغريمها، في قضية التعدي بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر، إلى جلسة 22 مايو الجاري للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة قد قضت، في مارس الماضي، بتغريم الفنانة شيرين 5 آلاف جنيه (100 دولار أمريكي)، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، إثر إدانتها بـ"السب والقذف" على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مواطنها المنتج محمد الشاعر.

واستندت المحكمة في قرارها إلى شهادة الشاعر، بالإضافة إلى تقرير الفحص الفني للفيديوهات التي قدمها المنتج في بلاغه، إذ أثبتت بالفعل تلك المقاطع تعدي الفنانة عليه بالسب والقذف.