"نورة" لتوفيق الزايدي.. أول فيلم سعودي في مهرجان كان
مفاجأة كبرى حققها الإعلان عن اختيار الفيلم السعودي "نورة" للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ77 (14- 24 مايو المقبل)، وذلك في مسابقة "نظرة ما" التي تعدّ ثاني مسابقات المهرجان أهميةً بعد مسابقته الرئيسية.
الإعلان جرى خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيسة المهرجان الفرنسي "إيريس كنوبلوخ" ومديره العام "تيري فريمو"، الذي قال: "سينما بحثية رسمية، وسينما عالمية للغاية تضم دولاً من جميع أنحاء العالم، مثل فيلم "نورة" من إخراج توفيق الزايدي. إنه فيلم من السعودية يضم الصحراء والرمال والمناظر الطبيعية، ولكن كما رأينا في الأفلام الأمريكية في الثلاثينات والخمسينات، إنها قصة حيوية عن مدرس وشابة اسمها نورة".
الفيلم المدعوم من صندوق البحر الأحمر السينمائي كتبه وأخرجه وأنتجه توفيق الزايدي، وشارك في بطولته النجم الصاعد "يعقوب الفرحان" المعروف بدوره في مسلسل "رشاش"، والوجه السينمائي الجديد "ماريا بحراوي"، إلى جانب الممثل "عبدالله السدحان" الشهير بدوره في مسلسل "طاش ما طاش".
إنها المرة الأولى في تاريخ مهرجان كان التي يشارك فيها فيلم سعودي، ما دفع بطلته "بحراوي"، التي جسدت شخصية "نورة"، للتعبير عن فرحتها عبر حسابها على إنستغرام، إذ كتبت: "سجّل يا تاريخ فيلم نورة أول فيلم سعودي يشارك ضمن قائمة الأفلام في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77.. يا كبر فخري واعتزازي كوني جزءا من هذا الإنجاز لوطني وللسينما السعودية".
وأضافت: "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفخر الساحق الذي أشعر به عندما أعرف أن فيلم نورة قد صنع التاريخ كأول فيلم سعودي يزين شاشات مهرجان كان السينمائي. هذه اللحظة لا تتعلق بي فقط، بل تتعلق بالتراث الثقافي الغني لوطننا وللسينما السعودية. ممتنة لكوني جزءاً من هذه الرحلة الرائدة التي ستترك بصماتها على التاريخ إلى الأبد".
تدور أحداث فيلم "نورة" في قرية العلا المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، في تسعينات القرن الماضي، حول شخصين يجدان بعضهما البعض ويكتشفان صوت الإبداع والفن داخل نفسيهما؛ إذ يصل نادر المعلم الجديد إلى القرية النائية ويلتقي نورة الشابة الشجاعة التي تلهمه وتوقظ موهبته وشغفه بالفن.
في المقابل، يقدم نادر لنورة عالماً أوسع من الاحتمالات خارج القرية، وتدرك أنه عليها الآن أن تترك عالمها بعدما تكتشف أن نادر ليس فقط مدرسا جديدا في القرية، لتجد مكانًا تحقق فيه ما تريد، علاقتهما هذه تغيّر حياتهما إلى الأبد.
وكتب المخرج توفيق الزايدي ضمن الموقع الرسمي لفيلم نورة: "تدور أحداث هذا الفيلم في وطني، المملكة العربية السعودية في التسعينيات، في فترة من الزمن كان الفن فيه بكل أشكاله وألوانه غير مقبول، لذلك هذه القصة مبنية على مشاعر حقيقية، فهي تتحدث عن أشخاص محبين للفن، أشخاص مميزين كانوا مختلفين عن بقية المجتمع في تلك الفترة، وتمكنوا من الحفاظ على إبداعهم وفنهم حيّاً.
بنظري، هؤلاء الفنانون الذين تجاوزوا تلك المرحلة ألهموا فناني اليوم، من الجيل الجديد، وأصبحت أعمالهم معروفة الآن في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن هناك دائمًا صوتا إبداعيا داخل الأشخاص يحتاج إلى منفذ إلى العالم الخارجي، الفن بالنسبة لي هو أداة للتواصل بين الناس وأريد أن أظهر ذلك في هذا الفيلم".
يذكر أن فيلم نورة عُرِضَ للمرة الأولى خلال فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وفاز بجائزة أفضل فيلم سعودي، كما حصل سيناريو الفيلم على جائزة مسابقة ضوء للأفلام التي تنظمها هيئة الأفلام السعودية، وذلك في سبتمر 2019، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة السعودية لدعم وتشجيع الجيل القادم من صانعي الأفلام السعوديين.