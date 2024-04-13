"نورة" لتوفيق الزايدي.. أول فيلم سعودي في مهرجان كان

مفاجأة كبرى حققها الإعلان عن اختيار الفيلم السعودي "نورة" للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ77 (14- 24 مايو المقبل)، وذلك في مسابقة "نظرة ما" التي تعدّ ثاني مسابقات المهرجان أهميةً بعد مسابقته الرئيسية.

الإعلان جرى خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيسة المهرجان الفرنسي "إيريس كنوبلوخ" ومديره العام "تيري فريمو"، الذي قال: "سينما بحثية رسمية، وسينما عالمية للغاية تضم دولاً من جميع أنحاء العالم، مثل فيلم "نورة" من إخراج توفيق الزايدي. إنه فيلم من السعودية يضم الصحراء والرمال والمناظر الطبيعية، ولكن كما رأينا في الأفلام الأمريكية في الثلاثينات والخمسينات، إنها قصة حيوية عن مدرس وشابة اسمها نورة".

الفيلم المدعوم من صندوق البحر الأحمر السينمائي كتبه وأخرجه وأنتجه توفيق الزايدي، وشارك في بطولته النجم الصاعد "يعقوب الفرحان" المعروف بدوره في مسلسل "رشاش"، والوجه السينمائي الجديد "ماريا بحراوي"، إلى جانب الممثل "عبدالله السدحان" الشهير بدوره في مسلسل "طاش ما طاش".

إنها المرة الأولى في تاريخ مهرجان كان التي يشارك فيها فيلم سعودي، ما دفع بطلته "بحراوي"، التي جسدت شخصية "نورة"، للتعبير عن فرحتها عبر حسابها على إنستغرام، إذ كتبت: "سجّل يا تاريخ فيلم نورة أول فيلم سعودي يشارك ضمن قائمة الأفلام في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77.. يا كبر فخري واعتزازي كوني جزءا من هذا الإنجاز لوطني وللسينما السعودية".