من دون تكييف.. 10 طرق عملية للتغلب على الحر

مع دخول فصل الصيف، ووصول درجات الحرارة معدلات قياسية، نحاول جميعنا التبريد على أنفسنا.

توجد حالات تشعر بالحر الشديد وهي تفتقر للكهرباء، أو تحاول توفير المال.. هناك طرق للشعور بالراحة من دون استخدام التكييف.

ويمكن الحفاظ على البرودة من خلال استخدام بعض المستلزمات الأساسية، ومعرفة كيفية التعامل مع منزلك للتحكم في درجات الحرارة، ومن هذه الطرق:

حافظ على رطوبتك

قال ويندل بورتر، المحاضر في الهندسة الزراعية والبيولوجية بجامعة فلوريدا، إنه عندما تشعر بالحرارة والاحمرار، فإن ترطيب نفسك من خلال شرب الماء هو الخطوة الأولى والأهم للتبريد.

خذ حمامًا باردًا

قال بورتر إن أخذ حمام بارد يساعد على تبريد جسمك عن طريق خفض درجة حرارتك الأساسية.

استخدم الكمادات الباردة على رقبتك أو معصميك

ضع قطعة قماش باردة أو أكياس ثلج على معصميك أو لفها حول رقبتك لتبريد جسمك، نقاط النبض هذه هي مناطق تكون فيها الأوعية الدموية قريبة من الجلد، لذلك تبرد بسرعة أكبر.

استخدم المراوح

ضع المراوح التقليدية في مواجهة نوافذ الغرف التي تقضي وقتًا فيها، لإخراج الهواء الساخن واستبداله بالهواء البارد في الداخل.

أغلق الستائر

إذا كانت لديك نوافذ تواجه اتجاه الشمس في الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر، فأغلق الستائر "لمنع دخول الشمس مباشرة إلى المنزل وتدفئة الداخل".