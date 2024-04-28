أسرار الدقائق الأخيرة على متن تيتانيك قبل هلاك ركابها (صور)
أظهرت صور جديدة زوجًا من الأحذية وزجاجات مشروب غير مفتوحة ملقاة في قاع شمال المحيط الأطلسي فوق حطام سفينة تيتانيك، التي غرقت في رحلتها الأولى في أبريل عام 1912.
بينما أظهرت لقطات أخرى بقايا من درج السفينة الفاخرة الذي التقى عنده الرفيقان الخياليان جاك وروز في ملحمة المخرج جيمس كاميرون عام 1997 حول الكارثة.
الصور، التي نُشرت أخيرا، بعد أن أنشأ العلماء مشاهد ثلاثية الأبعاد للسفينة المنكوبة، تضيف عنصرًا بشريًا مأساويًا للكارثة التي أسرت الخبراء والهواة منذ العثور على الحطام في عام 1985.
وتضمنت العناصر الأخرى الموجودة على متن السفينة الشهيرة 2500 كأس شمبانيا و45000 منديل و50000 منشفة.
وبحسب "ديلي ميل"، عندما غادرت السفينة ساوثهامبتون، كان مخزونها يشمل أيضًا 18000 ملاءة و7500 بطانية و5000 مفرش طاولة.
وكان هناك أيضًا 800 لحاف كبير الحجم، و12000 سكين، و12000 شوكة، و19000 ملعقة، و400 وعاء سكر، و500 إبريق كريمة، و1000 وعاء للبسكويت، و12000 كوب وصحن، و1200 إبريق شاي.
وبالإضافة إلى الشمبانيا، شملت المشروبات الموجودة على متن السفينة 1000 زجاجة من النبيذ، و850 زجاجة من المشروبات الروحية، و150 ألف زجاجة من البيرة.
وتضمن الغذاء 75 ألف رطل من اللحوم الحمراء، و25 ألف رطل من الدواجن، و11 ألف رطل من الأسماك الطازجة، و40 ألف بيضة، و250 برميلًا من الدقيق، و40 طنًا من البطاطس، و800 حزمة من الهليون، و36 ألف تفاحة.
وحتى الآن، لم تتمكن صور الحطام من التقاط سوى مناطق صغيرة جدًا؛ بسبب الظلام الدامس في قعر المحيط والظروف القاسية على عمق نحو 4 كيلومترات تقريبًا تحت السطح.
ولكن باستخدام خرائط أعماق البحار، أظهرت الصور الجديدة السفينة كما لو أن المياه المحيطة بها قد أزيلت، إذ قدمت مناظر تفصيلية غير عادية للسفينة المنكوبة والمحطمة.
ويأمل الخبراء أن يساعد المسح الرقمي الفريد بالحجم الكامل في تسليط المزيد من الضوء على بعض الجوانب الدقيقة لما حدث ليلة غرق السفينة عام 1912، عندما فقد 1500 من الركاب وأفراد الطاقم حياتهم.
الاصطدام بالجليد
ولا يزال هناك جدل حول المكان المحدد الذي اصطدمت فيه السفينة بالجبل الجليدي؛ إذ يشير بعض المؤرخين إلى أنه من الممكن أن يكون قد اصطدم بأسفل السفينة تيتانيك بدلاً من الجانب الأيمن- كما هو معروف بشكل عام.
ومن بين المواقع التي تمت إعادة إنشائها في المسح، كانت هناك فتحة في سطح حيث كان يوجد الدرج الكبير، بالإضافة إلى مناظر لجسر القبطان وغرفة القيادة.
يذكر أن سفينة وايت ستار لاين (تايتانيك) هي الأكبر والأفخم في العالم عندما أبحرت في رحلتها الأولى من ساوثهامبتون إلى نيويورك في 10 أبريل 1912.
يبلغ طولها 270 مترا، وكان على متنها 2220 شخصًا، واصطدمت بالجبل الجليدي قبيل منتصف ليل 14 أبريل، وغرقت في ساعتين و40 دقيقة، وانقسمت إلى قسمين.
وبحسب العلماء، يقع الآن قوس ومؤخرة السفينة على بعد بضع كيلومترات في قاع البحر، وتم اكتشاف الحطام على بعد حوالي نحو 600 كيلومتر جنوب نيوفاوندلاند في كندا؛ إذ قامت العديد من البعثات بالغوص للتحقيق فيه منذ ذلك الحين.