أسرار الدقائق الأخيرة على متن تيتانيك قبل هلاك ركابها (صور)

وحتى الآن، لم تتمكن صور الحطام من التقاط سوى مناطق صغيرة جدًا؛ بسبب الظلام الدامس في قعر المحيط والظروف القاسية على عمق نحو 4 كيلومترات تقريبًا تحت السطح.

ولكن باستخدام خرائط أعماق البحار، أظهرت الصور الجديدة السفينة كما لو أن المياه المحيطة بها قد أزيلت، إذ قدمت مناظر تفصيلية غير عادية للسفينة المنكوبة والمحطمة.

ويأمل الخبراء أن يساعد المسح الرقمي الفريد بالحجم الكامل في تسليط المزيد من الضوء على بعض الجوانب الدقيقة لما حدث ليلة غرق السفينة عام 1912، عندما فقد 1500 من الركاب وأفراد الطاقم حياتهم.

الاصطدام بالجليد

ولا يزال هناك جدل حول المكان المحدد الذي اصطدمت فيه السفينة بالجبل الجليدي؛ إذ يشير بعض المؤرخين إلى أنه من الممكن أن يكون قد اصطدم بأسفل السفينة تيتانيك بدلاً من الجانب الأيمن- كما هو معروف بشكل عام.

ومن بين المواقع التي تمت إعادة إنشائها في المسح، كانت هناك فتحة في سطح حيث كان يوجد الدرج الكبير، بالإضافة إلى مناظر لجسر القبطان وغرفة القيادة.

يذكر أن سفينة وايت ستار لاين (تايتانيك) هي الأكبر والأفخم في العالم عندما أبحرت في رحلتها الأولى من ساوثهامبتون إلى نيويورك في 10 أبريل 1912.

يبلغ طولها 270 مترا، وكان على متنها 2220 شخصًا، واصطدمت بالجبل الجليدي قبيل منتصف ليل 14 أبريل، وغرقت في ساعتين و40 دقيقة، وانقسمت إلى قسمين.

وبحسب العلماء، يقع الآن قوس ومؤخرة السفينة على بعد بضع كيلومترات في قاع البحر، وتم اكتشاف الحطام على بعد حوالي نحو 600 كيلومتر جنوب نيوفاوندلاند في كندا؛ إذ قامت العديد من البعثات بالغوص للتحقيق فيه منذ ذلك الحين.