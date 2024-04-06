طوني عيسى يكشف تفاصيل شخصية "هرم" وتعاونه مع نادين نجيم

وأكد: "ليست المرة الأولى التي أتعاون فيها مع نادين، لقد سبق وتعاونا في تجارب أخرى، هي من الممثلات الرائعات وبيننا انسجام وتناغم فني كبير، وأحب هذه الممثلة والتعاون معها، وأطمح أن تكون هناك أعمال فنية جديدة تجمعنا معا؛ لأنها شخصية متمرسة بالتمثيل وتعطي أدوارها ومن يشاركونها أعمالها الفنية حقهم وقدرهم".

وعن ابتكاره لشخصية "هرم" وردة فعل الجمهور عليها، تابع: "الشخصية ليست خيالية، بل موجودة على أرض الواقع في الكثير من الأماكن، والتعامل معها كان رائعا للغاية؛ لأنها من اختراع الممثل وهذا يعطي الكثير من المساحة أن يبدع في أداء الشخصية".

وزاد: "الحمد لله الشخصية لامست الجمهور منذ الجزء الأول، ووصلتني الكثير من ردود الأفعال الإيجابية عن الشخصية من الجمهور".

ونفى وجود عروض تمثيلية لديه إلى جانب مسلسل "2024"، إذ أشار إلى عرض وحيد لم يتناسب معه كان قد اعتذر عنه، ولا يريد أن يذكر أي تفاصيل تخص هذا العمل.

ولفت إلى أنه يركز في هذه المرحلة الفنية على الاختيار الصائب للأدوار، والأعمال التي يشارك فيها بشكل يرضيه ويرضي الجمهور.

وأكد مشاركته بعمل درامي مصري جديد مع المخرج حسين المنباوي.

وبيّن أن المسلسل يحمل اسم "فرانكلين"، ومن المقرر عرضه قريبا على منصة نتفليكس، معربا في الوقت نفسه عن سعادته الكبيرة بالحضور بعمل فني مصري.

ولفت عيسى إلى مسلسل عربي في تركيا يشارك فيه خلال الوقت الحالي.