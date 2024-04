هل يُشكل فيلم "المتدرب" لعلي عباسي معركة إضافية لدونالد ترامب؟

قصة الفيلم

وفيلم المتدرب كما أعلن المخرج عباسي يهدف إلى الغوص في أعماق الإمبراطورية الأمريكية من خلال سرد مشوِّق، راسماً صعود الشاب دونالد ترامب إلى السلطة من خلال صفقة مع المحامي اليميني المؤثر روي كوهن، إلى جانب استكشاف العديد من جوانب الفساد والخداع التي رافقت جهود ترامب لبناء أعماله العقارية في نيويورك خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ولعل أبرز ما سيتضمنه الفيلم هو التركيز على العلاقة بين ترامب وكوهن المعروف بالعمل مع السيناتور جوزيف مكارثي خلال فترة "الرعب الأحمر الثاني" والتي نشأ عنها مصطلح سياسي هو "المكارثية" التي تتمحور حول توجيه الاتهامات بالتآمر والخيانة دون الاهتمام بالأدلة.

ويعتمد الفيلم على سيناريو أعدّه الصحافي الاستقصائي الأمريكي "جابرييل شيرمان" ، صاحب كتاب "أعلى صوت في الغرفة" The Loudest Voice in the Room ذائع الصيت، والصادر في 2014، حتى أن شبكة "شوتايم" اقتبست منه مسلسلاً بعنوان "أعلى صوت" من بطولة راسل كرو في دور مؤسس شبكة "فوكس نيوز" روجر آيلز.

وشيرمان غطى أخبار ترامب لأكثر من 15 عاماً، وقال في أحد لقاءاته حول فيلم المتدرب: "لقد انبهرت منذ فترة طويلة بقصة نشأته كعامل بناء شاب ظهر في السبعينيات والثمانينيات في نيويورك. هذه الفترة التكوينية تخبرنا الكثير عن الرجل الذي شغل يوماً ما المكتب البيضاوي".

ومن المرجح أن يشكل هذا الفيلم ضجة كبيرة على الصعيد الفني والسياسي، وليس أوَّلها المفارقة في أن مخرج الشريط السينمائي علي عباسي سويدي من أصول إيرانية، والممثل سيباستيان ستان من أصول رومانية، في حين أن الممثلة ماريا باكالوفا التي ستؤدي شخصية زوجة ترامب الأولى "إيفانا"، وإيميلي ميتشيل بشخصية ابنته"إيفانكا"، أما الممثل مارتن دونوفان فيؤدي دور "فريد ترامب" الأب.