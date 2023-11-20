فرنسا.. ثقب غامض في سقف سيارة يثير فرضيات سقوط نيزك

تحدثت فرق الإطفاء والشرطة في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا عن احتمال سقوط نيزك، اليوم الاثنين، بعد تدخل عناصرهما إثر بلاغ تلقوه عن سيارة فيها ثقب قطره نصف متر في سقفها.

واستدعي عناصر الإطفاء، صباح اليوم الإثنين، للتدخل بسبب "انبعاث دخان من سيارة" كانت متوقفة في حي بضاحية المدينة الواقعة في منطقة الألزاس.

وكتب الإطفائيون في تقريرهم عن عملية التدخل التي أجروها: "بنتيجة ما تعرف عليه الفريق الأول، نشتبهُ في سقوط جسم نجمي".